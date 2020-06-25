Энергетика
РБКМинэнерго выступило против отмены запрета на ввоз дешевого бензина
Запрет вступил в силу со 2 июня, он распространяется не только на бензин, но и на керосин, судовое и дизельное топливо, газойль, Мораторий на импорт ввели, чтобы не допустить завоз в страну дешевого иностранного бензина — топливо за рубежом упало в цене вслед за нефтью, а в России его цена почти не изменилась из-за особенностей регулирования.
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с чего всё началось
О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.Интерфаксвчера в 07:13
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