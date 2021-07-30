Константин Генич: «Знаю, что в руководстве „Краснодара“ всегда высоко ценили Крыховяка»

Крыховяк может сыграть глубинного опорника и создать конкуренцию Газинскому, а также способен действовать в тройке центральных чуть выше: мы неоднократно видели, что поляк знает, как поддерживать атаку.