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Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензина

Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
ТАСС
После того как глава Минэнерго предупредил о возможном введении полного запрета на экспорт, биржевые цены снизились, но незначительно и ненадолго.
Эхо Москвы
В пятницу цена бензина незначительно выросла: марки Аи-92 – на 0,01%, до 57 349 рублей за тонну, марки Аи-95 — на 0,18%, до 58 659 рублей за тонну.
ПРАЙМ
После заявлений Минэнерго, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению.
Finam.Ru

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