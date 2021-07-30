Крыховяк может сыграть глубинного опорника и создать конкуренцию Газинскому, а также способен действовать в тройке центральных чуть выше: мы неоднократно видели, что поляк знает, как поддерживать атаку.
Адвокаты королевы Великобритании Елизаветы II тайно лоббировали среди шотландских министров внесение поправок в законопроект о сокращении выбросов углекислого газа для исключения из-под его юрисдикции частных монарших земель, пишет британская газета The Guardian.
Женская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Франции в четвёртом матче группового этапа на летней Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония) со счётом 28:27 и досрочно вышла в четвертьфинал.
Болельщики клуба «Эшторил», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Португалии, высказались в социальных сетях против подписания клубом 31-летнего украинского форварда Романа Зозули, находящегося в статусе свободного агента.