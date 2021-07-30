Будьте в Плюсе

Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензина

Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
ТАСС
После заявлений Минэнерго, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению.
Finam.Ru
Бензин марки АИ-92 подорожал на СПбМТСБ до рекордных 57,6 тыс. руб./т.
Neftegaz.ru
Как отметил тогда глава Минэнерго, также «может быть рассмотрен вопрос подписания соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%».
RT на русском

Подробнее о событии

Минэнерго запросило запуск процедуры запрета на экспорт бензина в ускоренном порядке

РИА Новости19:28

Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензина

ТАССвчера в 13:30

Сколько бензина Россия экспортирует и оставляет для себя. Инфографика

РБК17:04

Минэнерго предлагает запретить экспорт ради внутренних цен

Коммерсантъвчера в 15:14

Минэнерго предложило в ускоренном порядке запретить экспорт бензина

Интерфаксвчера в 13:26

Кабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина

RT на русском18:21

Российские власти задумались о запрете вывоза бензина

Lenta.ruвчера в 11:56
Интересное

В Петербурге задержали выстрелившего из газового пистолета в лицо мужчину

«Раненый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, в результате чего второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета», — сказано в сообщении ведомства.
РБКвчера в 15:10

Автозавод УАЗ представил редкую версию «Головастика» для дальнобойщиков

Представители ульяновского автомобильного завода сообщили на официальной странице предприятия в социальной сети Instagram о редкой модификации «Головастика» (УАЗ-523), созданной для дальнобойщиков.
SpeedMe28 июля в 11:17

Хацкевич: «Ужесточение лимита на легионеров не поменяет качество российских игроков»

Экс-тренер «Ротора» добавил, что возможное ужесточение лимита на легионеров может только искусственно поднять уровень российских игроков и окончательно убить здоровую спортивную конкуренцию.
LiveResult.Ru28 июля в 04:19