В Петербурге задержали выстрелившего из газового пистолета в лицо мужчину

«Раненый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, в результате чего второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета», — сказано в сообщении ведомства.