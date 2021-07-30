ТАССМинэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензинаМинэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.ТАССПосле заявлений Минэнерго, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению.Finam.RuБензин марки АИ-92 подорожал на СПбМТСБ до рекордных 57,6 тыс. руб./т.Neftegaz.ruКак отметил тогда глава Минэнерго, также «может быть рассмотрен вопрос подписания соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%».RT на русскомЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейПрофильПолитРоссияДни24Газета.RuРосбалтФАНТелеканал 360°Life.ruИА Красная ВеснаРБКНовый ДеньRT на русскомИзвестияРоссийская газетаПятый каналВести ИркутскПодробнее о событииМинэнерго запросило запуск процедуры запрета на экспорт бензина в ускоренном порядкеРИА Новости19:28Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензинаТАССвчера в 13:30Сколько бензина Россия экспортирует и оставляет для себя. ИнфографикаРБК17:04Минэнерго предлагает запретить экспорт ради внутренних ценКоммерсантъвчера в 15:14Минэнерго предложило в ускоренном порядке запретить экспорт бензинаИнтерфаксвчера в 13:26Кабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензинаRT на русском18:21Российские власти задумались о запрете вывоза бензинаLenta.ruвчера в 11:56Показать ещёОценить1,7KПоделиться