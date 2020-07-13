До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность. Сейчас их всего 27, но уже скоро программу могут распространить на всю страну, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.

с чего всё началось

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны. Об этом 13 июля заявил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.

Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. 6,4K

Общество Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов. 115

Общество Авокадо снижает уровень холестерина в крови Авокадо является "максимально полезным" фруктом для организма человека, поскольку способствует разложению холестерина.

Общество Миллионеры попросили повысить налоги Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg. 102

Футбол Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.

Экономика Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля. 664

Экономика Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат в ноябре Программа льготной ипотеки появилась в России в мае. Инициатором снижения ставок стал президент Владимир Путин.

Транспорт Из-за железнодорожной аварии не продают билеты из Москвы в Курск Курск, 13 июля 2020, 16:52 — REGNUM Продажу билетов на поезда дальнего следования, проходящие из Москвы через Курск, временно приостановили.

Наука Летучие мыши не болеют вирусами, которые сами переносят Как выяснили специалисты Университета Рочестера, у летучих мышей есть особенность организма, позволяющая им долго жить и иметь стойкость к вирусам.

Происшествия В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест. 11

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля. 112

Футбол В «Уфе» зафиксирован один заболевший коронавирусом Оперативный штаб Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил об одном положительном тесте на коронавирус у игрока «Уфы».

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране. 5,6K