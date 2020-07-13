Энергетика

ИзвестияИзвестияМинэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны. Об этом 13 июля заявил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну

До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность. Сейчас их всего 27, но уже скоро программу могут распространить на всю страну, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.
Российская газетавчера в 17:01

Подробнее о событии

Газ - и навсегда

Российская газета11:37

Программу по переводу транспорта с бензина на газ могут расширить на всю Россию

ТАССвчера в 23:44

Программу по переводу машин с бензина на газ могут ввести во всех регионах

Аргументы и Факты01:00

Программу по переводу транспорта с бензина на газ планируют расширить на всю Россию

Псковское агентство информации00:47

Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

Известия00:27

Программу перевода машин на газ могут расширить на всю Россию

Телеканал 360°02:25

Программу по льготному переводу авто на газ могут расширить на всю страну

Чита.Рувчера в 20:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

RT на русском 12:11
87
Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала «Властелин колец»

Деловое.ТВ 06:36
39
Политика

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о мнении других стран в отношении вопроса о превращении собора Святой Софии в мечеть, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:21
1,2K
Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Газета.Ru 04:26
25
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
6,4K
Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:56
115
Игры

Бета-тестирование Microsoft Flight Simulator начнётся 30 июля

3DNews вчера в 12:18
3
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
156
Общество

Авокадо снижает уровень холестерина в крови

Авокадо является "максимально полезным" фруктом для организма человека, поскольку способствует разложению холестерина.
Pravda.Ru 12:12
Общество

Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
102
Футбол

Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА

Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
664
Космос

ОАЭ планируют в этом году отправить зонд на Марс

Discover24 вчера в 05:53
6
Экономика

Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат в ноябре

Программа льготной ипотеки появилась в России в мае. Инициатором снижения ставок стал президент Владимир Путин.
Телеканал 360° 10:34
Общество

Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса

В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
358
Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ вчера в 10:55
351
Общество

Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности

Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com 09:47
7
Киберспорт

За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей

Cyber.sports.ru 01:48
14
Транспорт

Из-за железнодорожной аварии не продают билеты из Москвы в Курск

Курск, 13 июля 2020, 16:52 — REGNUM Продажу билетов на поезда дальнего следования, проходящие из Москвы через Курск, временно приостановили.
REGNUM 09:52
Наука

Летучие мыши не болеют вирусами, которые сами переносят

Как выяснили специалисты Университета Рочестера, у летучих мышей есть особенность организма, позволяющая им долго жить и иметь стойкость к вирусам.
Газета DAILY 11 июля в 14:38
Шоу-бизнес

Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
37
Происшествия

В Воронеже у «Свидетелей Иеговы» прошли обыски

У последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской на территории России) в Воронеже проходят обыски.
De Facto 10:55
12
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
238
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
434
Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
11
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
112
Футбол

В «Уфе» зафиксирован один заболевший коронавирусом

Оперативный штаб Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил об одном положительном тесте на коронавирус у игрока «Уфы».
RT на русском 12:21
Игры

Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

Чемпионат 10:39
2
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
5,6K
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное