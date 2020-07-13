Энергетика
ИзвестияМинэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ
Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны. Об этом 13 июля заявил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.
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с чего всё началось
До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность. Сейчас их всего 27, но уже скоро программу могут распространить на всю страну, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.Российская газетавчера в 17:01
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