До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность. Сейчас их всего 27, но уже скоро программу могут распространить на всю страну, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.

с чего всё началось

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны. Об этом 13 июля заявил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.

Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

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