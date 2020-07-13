До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность. Сейчас их всего 27, но уже скоро программу могут распространить на всю страну, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.

с чего всё началось

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны. Об этом 13 июля заявил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.

Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

Общество Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).

Общество Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости". 107

Экономика Страховщиков хотят обязать раскрывать комиссии за продажу полисов Страховщиков хотят обязать раскрывать комиссии за продажу полисов Госдума завтра планирует рассмотреть в первом чтении депутатский законопроект, обязывающий страховщиков указывать в договоре с физлицом размер комиссии посредника.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов В ходе открытия торгов на биржах в понедельник, 13 июля, снижаются мировые цены на нефть.

Экономика Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.

Армия и оружие В Попасной украинские солдаты на БМП врезались в остановку В селе Новозвановка, что в Попаснянском районе, солдаты вооруженных формирований Украины на БМП врезались в остановку, где находились трое пенсионеров.

Гаджеты Опубликованы скрытые функции смартфонов Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa. 35

Общество В Москве отменяются ограничения на работу бизнеса и учебных заведений В рамках очередного этапа ослабления режима повышенной готовности, введенного в Москве в связи с пандемией коронавируса, с понедельника в Москве отменяются ряд ограничений.

Общество В Сочи ввели запрет на купание в море Жителям города и туристам нужно воздержаться от прогулок у водоемов и купания, сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 2

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Армия и оружие Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25 Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25. 17

Экономика Новый НДФЛ: дополнительные 2% придётся заплатить не только богатым Одни не хотят жить в старой квартире, а предпочитают покупку новой, на это к накопленным средствам планируют прибавить сумму, вырученную от продажи наследства.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 13 июля.

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире Большинство заболевших выявили в Северной и Южной Америке. По информации РИА Новости, за сутки во всем мире заболело 230 370 человек. 5