В сообщении добавили, что ввод временного моратория на экспорт топлива за пределы России рассматривается только в качестве крайней меры реагирования. Предполагается, что после прохождения периода ажиотажного спроса, начнется стабилизации оптовых цен на бирже.

С чего всё началось «Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня. РИА Новости вчера в 13:33