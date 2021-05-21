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Минэнерго ждет стабилизации оптовых цен на топливо на бирже после повышенного спроса

В сообщении добавили, что ввод временного моратория на экспорт топлива за пределы России рассматривается только в качестве крайней меры реагирования. Предполагается, что после прохождения периода ажиотажного спроса, начнется стабилизации оптовых цен на бирже.В источнике
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С чего всё началось

«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон

На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня.
РИА Новостивчера в 13:33

Подробнее о событии

Какие нефтяные котировки могут привести к росту цен на бензин в России

Российская газета21:32

Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина

РИА Новости17:54
Официальный комментарий
Минэнерго РФ
Благодаря работе демпфера наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо не приведет к опережающему росту розничных цен на АЗС и сохранит его в пределах инфляции
ТАССвчера в 16:48

В Минэнерго заявили, что уровень производства бензина полностью удовлетворяет спрос

ТАССвчера в 16:16

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RT на русскомвчера в 15:47

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Интерфаксвчера в 09:35
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Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Шяуляе обсудили возможность совместной закупки систем залпового огня большой дальности, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.
RuBaltic.Ruвчера в 11:24

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Корреспонденты ряда отечественных СМИ опубликовали неподтвержденную информацию о том, что в качестве ответных мер на провокационные действия Великобритании в близи российских морских границ, в частности полуострова Крым, ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» из состава ВМФ РФ произвели серию стрельб из артиллерийский корабельных установок.
Военное дело01:00

YouTube с июня будет вставлять рекламу в видео без согласия разместивших ролик

Американский видеохостинг YouTube с 1 июня сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе, даже на каналах, не входящих в партнерскую программу компании.
ТАСС23:30