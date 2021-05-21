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Минэнерго ждет стабилизации оптовых цен на топливо на бирже после повышенного спроса

В сообщении добавили, что ввод временного моратория на экспорт топлива за пределы России рассматривается только в качестве крайней меры реагирования. Предполагается, что после прохождения периода ажиотажного спроса, начнется стабилизации оптовых цен на бирже.В источнике
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С чего всё началось

«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон

На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня.
РИА Новости21 мая в 13:33

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