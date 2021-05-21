Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минэнерго ждет стабилизации оптовых цен на топливо на бирже после повышенного спроса

В сообщении добавили, что ввод временного моратория на экспорт топлива за пределы России рассматривается только в качестве крайней меры реагирования. Предполагается, что после прохождения периода ажиотажного спроса, начнется стабилизации оптовых цен на бирже.В источнике
Газета.Ru
Вестник Кавказа
Царьград
SpeedMe
Росбалт
Экономика сегодня
ТК Звезда
SakhalinMedia.ru
Пятый канал
Центральная Служба Новостей
RuNews24.ru
РИА Новости
Московский Комсомолец
Рамблер
Телеканал 360°
Российская газета
Профиль
Интерфакс
ПРАЙМ
PrimaMedia.ru
Konkurent.ru
Общественная служба новостей
Национальная служба новостей
Евразия Daily
Комсомольская правда
Вечерняя Москва
ВЕСТИ: Приморье
ФАН
Реальное время
Москва 24

С чего всё началось

«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон

На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня.
РИА Новостивчера в 13:33

Подробнее о событии

Какие нефтяные котировки могут привести к росту цен на бензин в России

Российская газета21:32

Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина

РИА Новости17:54
Официальный комментарий
Минэнерго РФ
Благодаря работе демпфера наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо не приведет к опережающему росту розничных цен на АЗС и сохранит его в пределах инфляции
ТАССвчера в 16:48

Минэнерго ответило на сообщения о риске дефицита бензина

РБКвчера в 16:03

В Минэнерго оценили ситуацию на топливном рынке

RT на русскомвчера в 15:47

В Минэнерго заявили, что уровень производства бензина полностью удовлетворяет спрос

ТАССвчера в 16:16

Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить поставки бензина на биржу

ПРАЙМвчера в 15:42

Трейдеры попросили Новака о срочных мерах по снижению оптовых цен на бензин

Интерфаксвчера в 09:35
Интересное

Компания Porsche готовит к премьере самую мощную модификацию кроссовера Cayenne

Компания Porsche анонсировала самую мощную модификацию кроссовера Cayenne — прототип на базе Cayenne Turbo Coupe протестировал двукратный чемпион мира по ралли и посол немецкой марки Вальтер Рёрль.
Тарантас Ньюсвчера в 01:25

В России отмечают день «Николы Вешнего»

Православные христиане 22 мая (9 мая по старому стилю) в Русской православной церкви отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры в итальянский Бари - праздник, который в народе называют "Николой Вешним".
РИА Новости17:35

Audi SQ8 TFSI от ателье ABT обошёл в отдаче RS Q8

Время разгона с места до сотни у кроссовера SQ8 TFSI от ателье ABT, в сравнении с исходником, сократилось с 4,1 с до 3,8 с. По этому показателю новинка лишь сравнялась с обычным кроссовером RS Q8.
Драйввчера в 03:02