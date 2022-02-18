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Минфин 18 февраля перечислит средства на обеспечение выплат эвакуированным из ДНР и ЛНР

"По поручению президента РФ Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. руб. всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - сообщила вскоре пресс-служба Минфина.
Интерфакс
Глава ДНР Денис Пyшилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «масcовый централизованный выезд населения в Роcсийскую Федерацию».
News.ru
Глава ДНР уточнил, что беженцев отправят в Ростовскую область и уже обеспечили всем необходимым.
Инфо24
Средства на выплаты выделят из резервного фонда.
РБК

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Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из ДНР и ЛНР 18 февраля
РБКвчера в 12:54
Минфин РФ уже 18 февраля перечислит по 10 тысяч рублей беженцам из ЛНР и ДНР
Российская газетавчера в 12:51
Минфин РФ перечислит Ростовской области средства для выплат беженцам Донбасса
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Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из Донбасса
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Накануне.Ruвчера в 12:25
Минфин перечислит средства на выплаты в 10 тыс. рублей беженцам из ЛНР и ДНР
ТАССвчера в 12:08
Минфин 18 февраля перечислит средства на обеспечение выплат эвакуированным из ДНР и ЛНР
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