"По поручению президента РФ Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. руб. всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - сообщила вскоре пресс-служба Минфина.