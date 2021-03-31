ПРАЙММинфин во втором квартале предложит на аукционах ОФЗ на триллион рублейМинфин России планирует в следующем квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 триллион рублей, говорится в сообщении министерства.В источникеПРАЙМРБККоммерсантъREGNUMПодробнее о событииДоходности ОФЗ с постоянным купоном доросли до госбанковКоммерсантъвчера в 15:18Минфин намерен занять триллион рублей на внутреннем рынке во II кварталеREGNUMвчера в 16:12Минфин разместил ОФЗ выпуска 26236 на 200,9 млрд рублей при спросе в 243,7 млрд рублейFinam.Ruвчера в 09:48Минфин 31 марта разместил на аукционах ОФЗ на рекордные 355 млрд рубИнтерфаксвчера в 10:32Минфин РФ разместил рекордный объем классических ОФЗ с июня 2020 годаРБКвчера в 10:26Минфин во втором квартале предложит на аукционах ОФЗ на триллион рублейПРАЙМвчера в 14:03Минфин во II квартале планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублейТАССвчера в 13:42Показать ещёОценить5КомментироватьПоделиться