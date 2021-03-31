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ПРАЙМ

Минфин во втором квартале предложит на аукционах ОФЗ на триллион рублей

Минфин России планирует в следующем квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 триллион рублей, говорится в сообщении министерства.В источнике
ПРАЙМ
РБК
Коммерсантъ
REGNUM

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