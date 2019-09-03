Минфин России 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на сумму 20 млрд рублей.

Минфин на аукционе 4 сентября разместит ОФЗ на 20 млрд рублей

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