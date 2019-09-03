Финансы
Банки.руМинфин на аукционе 4 сентября разместит ОФЗ на 20 млрд рублей
Минфин России 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на сумму 20 млрд рублей.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:16, Вашингтон
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В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
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В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.
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Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
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Во вторник украинские телезрители, следящие за ходом пленарных заседаний нового парламента, не могли не обратить внимание на отсутствие в сессионном зале лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
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Стартует Неделя моды в Нью-Йорке
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