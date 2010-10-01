Финансы
ТАССМинфин 4 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года.
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Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Футбол
Гендиректор «Локомотива» оценил трансферную политику клуба
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о заседании клубов РПЛ по вопросам судейства, а также оценил трансферную политику московской команды.
Матч ТВ 09:52
Политика
Порошенко не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
ИА Новороссия 08:31
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Происшествия
Суд отказался рассматривать жалобы двух избитых участников акций протеста в Москве
Тверской суд Москвы отказался принять жалобы на бездействие следственных органов, которые подали участники протестов 27 июля и 3 августа, избитые сотрудниками ОМОНа.
Дождь 10:37
Технологии
Сооснователь CloudPayments покидает компанию
В 2017 году Группа Тинькофф выкупила 55% акций CloudPayments, а в 2019 году увеличила свою долю в компании до 90%.
IT-World 10:48
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета 07:40
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Театры
Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне
Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
РИА Новости 10:54
Авто
Hyundai презентовал новый хэтчбек Hyundai i10
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 22:57
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском 07:13
Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
ФАН вчера в 23:58
Футбол
Киран Триппьер — об уходе из «Тоттенхэма»: «Не очень приятно знать, что клуб хочет от тебя избавиться»
Не очень приятно знать, что клуб хочет от тебя избавиться. Я читал слухи о том, что меня хотят продать.
Матч ТВ 10:50
Политика
Мадуро рассказал о расцвете отношений Венесуэлы и Китая
Во время интервью китайскому каналу Xinhua венесуэльский лидер назвал отношения с КНР в самом расцвете сил.
iReactor 10:24
Происшествия
Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара
Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Здоровье
В Роспотребнадзоре напомнили, что нужно делать для профилактики гриппа
Эксперты Роспотребнадзора назвали вакцинацию лучшей профилактикой от гриппа, а также отметили, что люди, у которых есть противопоказания к вакцинации, могут защититься от сезонных вирусов, если будут придерживаться здорового образа жизни.
Planet Today 06:14
Футбол
Валерий Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Главный тренер « Ростова » Валерий Карпин второй месяц подряд признан лучшим тренером российской Премьер-лиги.
ФК Ростов 03:59
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
В семье Тимошенко произошла трагедия
Рамблер 10:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Футбол
ФК «Ростов» может расторгнуть договор аренды на «Ростов Арену»
Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов-Арена».
DomostroyDon 04:13