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Минфин Белоруссии допустил переход на российский рубль во взаиморасчетах с РФ

Минск может перейти на российский рубль во взаиморасчетах с Россией, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
Коммерсантъ
Глава белорусского минфина отметил, что по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчеты осуществлялись в российских рублях.
РИА Новости
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что говорить о единой валюте двух стран рано.
Газета.Ru
Селиверстов также рассказал о том, что РФ дала отсрочку Белоруссии отдельных платежей по российским кредитам на срок от пяти до шести лет.
Телеканал 360°

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