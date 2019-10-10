Экономика

REGNUMREGNUMМинфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн. Об этом сообщил 10 октября белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает БелТА. Он пояснил, что в 2019 и 2020 годах потери составят по $400 млн.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

В Белоруссии оценили потери от налогового маневра за два года в $800 млн

Известия06:35

Россия отказалась признать «долг» перед Белоруссией

Lenta.ru06:58

Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

РБК05:16

В России оценили позицию Белоруссии по поводу налогового манёвра

RT на русском06:45

В кабмине сочли странными попытки Белоруссии оценить потери от налогового маневра

ТАСС06:29

Белоруссия потеряет $800 млн из-за налогового маневра России

Газета.Ru05:28

Белоруссия оценила потери из-за налогового маневра России в $400 млн в 2020 году

Коммерсантъ05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:37, Вашингтон

Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов

КП - Беларусь04:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:37, Вашингтон
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Газета.Ru вчера в 11:59
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

Один человек пострадал при стрельбе в монастыре в Оренбуржье

При стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке пострадал один человек.
Известия 09:03
Армия и оружие

Курды сообщили об уничтожении 14 турецких военных в Сирии

РБК 08:37
Кино

Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Происшествия

Эксперты оценили действия пилотов Ан-12, севшего на брюхо в Кольцово

Российская газета 08:16
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Политика

Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17

Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 09:20
Общество

Burger King пожаловался антимонопольщикам на McDonald’s

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сеть McDonald's из-за рекламы наггетсов.
РБК 07:39
Гаджеты

Появились новые рендеры будущего iPhone SE 2

Камера iPhone SE 2 должна несильно уступать нынешним флагманам.
The GEEK 07:53
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru 04:21
Политика

Путин посетит с официальными визитами Саудовскую Аравию и ОАЭ

Президент России Владимир Путин 14-15 октября посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
ФАН 09:28
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru вчера в 07:43
Политика

Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»

В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 14:45
Футбол

В «Зените» прокомментировали операцию Малкома

RT на русском 08:23
Авто

Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda Auto представила первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 04:25
Происшествия

Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие

Украина вновь сорвала разведение войск в Донбассе

Новый День 07:31
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Единоборства

Путин прибыл в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава»

Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава».
ФАН 07:27
Футбол

Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Вести.Ru 06:08
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Политика

Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены

Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R 01:49
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Здоровье

Жителей России призвали не перегреваться

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.
Чемпионат 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное