Экономика
Газета.RuВ Белоруссии оценили потери от налогового маневра России
Александр Лукашенко рассчитывает на компенсацию в размере "сотен миллионов долларов". Потери бюджета Белоруссии от российского налогового маневра в нефтяной отрасли в 2020 году Минск оценил в $400 млн. Об этом заявил глава Минфина страны Максим Ермолович.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
Политика
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК вчера в 11:01
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Севилья" обратили внимание на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Soccer.ru 07:44
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Политика
Путин оценил результаты по снижению употребления россиянами алкоголя
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие результаты в снижении употребления крепкого спиртного в России, которые были также замечены Всемирной организацией здравоохранения.
РИА Новости 08:10
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Технологии
Попавшие в Сеть карты клиентов «Яндекс.Деньги» будут перевыпущены
Представители Яндекс дали комментарии по этому поводу - вся информация была взята со стороннего частного сервиса, а пользователи добровольно вводили свои данные в целях обмена средств.
ГЛАС.RU 08:06
Экономика
Участникам российских офшоров могут разрешить не раскрывать владельцев
Компании, которые являются участниками специальных административных районов (САР) и территорий опережающего развития (ТОР), смогут не раскрывать в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) сведения с долями общества и данными их владельцев, такие изменения в закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предложило Минэкономразвития.
Rambler News Service 08:38
Общество
Обвиненная в цензуре редактор романа Джонатана Литтелла умерла
Филолог-классик, переводчица Мария Томашевская, выступившая редактором русскоязычного издания романа «Благоволительницы» американского писателя Джонатана Литтелла, скончалась.
Lenta.ru 10:05
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Происшествия
В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом
Октябрьский районный суд Саратова в четверг санкционировал арест до 7 декабря одного из трех полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:28
Спорт
Путин прокомментировал требования WADA к России
Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
Гаджеты
INPAS и Samsung продемонстрировали смартфон-кассу SoftPOS
На российском рынке решение SoftPOS представлено компаниями-партнерами Samsung и провайдером платежных решений INPAS.
Плас 05:43
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России
В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета вчера в 11:08
Происшествия
В Башкирии началась проверка разлива промстоков после ЧП на заводе
Российская газета 05:57
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие
В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
Шоу-бизнес
Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков
Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 08 октября в 13:23
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Авто
Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto представила первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 04:25
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13