Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Белоруссии оценили потери от налогового маневра России

Александр Лукашенко рассчитывает на компенсацию в размере "сотен миллионов долларов". Потери бюджета Белоруссии от российского налогового маневра в нефтяной отрасли в 2020 году Минск оценил в $400 млн. Об этом заявил глава Минфина страны Максим Ермолович.
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В Белоруссии оценили потери от налогового маневра России

Газета.Ru10:26

Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

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RT на русском06:45

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Правительство заявило об отсутствии обязательств перед Белоруссией из-за налогового маневра

Коммерсантъ10:12
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Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов

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Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Представители Яндекс дали комментарии по этому поводу - вся информация была взята со стороннего частного сервиса, а пользователи добровольно вводили свои данные в целях обмена средств.
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В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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В Иркутске произошло землетрясение

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