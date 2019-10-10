Экономика
REGNUMМинфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн. Об этом сообщил 10 октября белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает БелТА. Он пояснил, что в 2019 и 2020 годах потери составят по $400 млн.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Политика
Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить
С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Космос
На МКС напечатали кишечную палочку
Армия и оружие
Министр обороны Германии прибыла в Литву на смотр своих войск
Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 10 октября, встретился в Вильнюсе с прибывшей с визитом министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
На должность президента Кубы парламент республики назначил Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве
Общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне слухов девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США
Сенатор-республиканец США Линдси Грэм стал жертвой розыгрыша известных российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).
Авто
Nissan отзывает в РФ почти 162 тысячи автомобилей
Проблемы с подушкой безопасности стали причиной для отзыва 162 тысяч автомобилей марки Nissan на российском рынке.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Футбол
Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
Космос
Астроном проверил возможность жизни на орбите черной дыры
Политика
Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1»
Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Шоу-бизнес
Могилы отца и брата Заворотнюк взяли под охрану
Места захоронений родственников Анастасии Заворотнюк взяли под охрану сотрудники кладбища, сообщает издание teleprogramma.
Культура
Умер художник Владимир Румянцев – создатель «Петербургских котов»
В Петербурге на 63-м году жизни умер художник Владимир Румянцев. Он стал известен благодаря своим картинам с изображением котов.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Армия и оружие
В США показали навигатор «Судного дня»
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Баварию» во втором туре Евролиги
«Армейцы» одержали вторую победу на старте регулярного чемпионата Евролиги и возглавляют турнирную таблицу вместе с французским клубом «АСВЕЛ» и мадридским «Реалом», также выигравшим оба своих матча.
Политика
Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Происшествия
Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ
Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Происшествия
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.