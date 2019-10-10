Экономика
REGNUMМинфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн. Об этом сообщил 10 октября белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает БелТА. Он пояснил, что в 2019 и 2020 годах потери составят по $400 млн.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском вчера в 00:44
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Российская газета 08:48
Экономика
Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании
Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК 05:41
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Российская газета 03:22
Происшествия
Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове
Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35
Политика
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17
Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 09:20
Игры
В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой
Srnsk вчера в 03:37
Происшествия
У подозреваемого в подготовке теракта в Крыму нашли украинский паспорт
Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму россиянин Олег Приходько имеет украинский паспорт, сообщил следователь в суде.
Взгляд.ру 10:58
Политика
Зеленский: «„Северным потоком-2“ Россия нам полностью выкрутит руки»
Россия «выкрутит руки» Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
REGNUM 07:57
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Игры
В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети
Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
CyberSport.ru 05:13
Политика
Зеленский опроверг наделение Донбасса статусом автономии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса не будет предусматривать автономии региона.
News.ru 11:54
Происшествия
В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба
Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
BFM.ru 09:38
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 15:51
Футбол
Кононов отказался от выплат по контракту после ухода из «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался от денежных выплат после увольнения из московского клуба.
Bookmaker-ratings.ru 05:00
Авто
Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара
К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила необычную экспозицию. Она включает сразу четыре шоу-кара — один забавнее другого.
Авторевю 08:46