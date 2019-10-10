Экономика
REGNUMМинфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн. Об этом сообщил 10 октября белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает БелТА. Он пояснил, что в 2019 и 2020 годах потери составят по $400 млн.
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Правительство заявило об отсутствии обязательств перед Белоруссией из-за налогового маневра
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Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов
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Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками.
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В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
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