Экономика
REGNUMМинфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн. Об этом сообщил 10 октября белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает БелТА. Он пояснил, что в 2019 и 2020 годах потери составят по $400 млн.
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Армия и оружие
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