Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн. Об этом сообщил 10 октября белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает БелТА. Он пояснил, что в 2019 и 2020 годах потери составят по $400 млн.

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Автоспорт Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Футбол Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за травмы колена Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Эмануэль Маммана выбыл на срок до восьми месяцев из-за серьезной травмы колена, сообщается на официальном сайте команды.

Футбол Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020 В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.

Политика Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.

Происшествия Солдат заплатит более 25 млн рублей за сломанную артустановку Военнослужащий Никита Проскурин должен выплатить Министерству обороны 25,4 миллиона рублей — стоимость самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион», которая сломалась по его вине при транспортировке, такое решение вынес Нальчикский гарнизонный суд.

Политика Пресс-марафон Зеленского длился более 14 часов Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского в Киеве продлилась более 14 часов.

Политика Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Происшествия Число жертв ДТП в Калужской области возросло до пяти человек Число погибших в столкновении микроавтобуса и грузовика в Калужской области выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Гаджеты Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.

Происшествия Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе.

Происшествия В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.

Экономика Минтруд предложил понизить прожиточный минимум С России размер прожиточного минимума предложили уменьшить на 1,5 %. С такой инициативой выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал 2029 года.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Технологии Уйба: пока центр в Димитровграде будет брать на лечение только самых тяжелых пациентов раком Ориентировочная потребность в лечении, которое может обеспечить новый онкоцентр в Димитровграде в Ульяновской области, составляет десятки тысяч человек по всей стране, однако пока в первую очередь медики будут отбирать для лечения в онкоцентре тех пациентов, которым не помогли другие варианты лечения.

Общество Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.

Политика Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.

Космос На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.