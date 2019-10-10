Экономика

REGNUMREGNUMМинфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн. Об этом сообщил 10 октября белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает БелТА. Он пояснил, что в 2019 и 2020 годах потери составят по $400 млн.
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