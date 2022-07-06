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Минфин Болгарии заблокировал перевод в 890 тысяч долларов российскому посольству

Перевод на счет российского посольства в Софии на сумму $890 тыс. подпал под санкции Евросоюза, из-за чего был автоматически заблокирован, заявил министр финансов Болгарии Асен Василев, передает
 Болгарское национальное радио.
РБК
В конце июня власти Болгарии объявили о высылке 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ.
RuBaltic.Ru
Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, российское посольство в Болгарии уже практически не в состоянии нормально работать.
ТК Звезда
Посол Элеонора Митрофанова, со своей стороны, заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице, что автоматически повлечет за собой закрытие посольства Болгарии в Москве.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Болгарии сообщили о блокировке перевода посольству России на $890 тыс
РБК11:15
Минфин Болгарии заблокировал перевод на счет российского посольства с Софии $890 тысяч
Lenta.ru10:18
Минфин Болгарии заблокировал на счетах российского посольства в Софии 890 тысяч долларов
ПРАЙМ07:51
Минфин Болгарии заблокировал перевод в 890 тысяч долларов российскому посольству
РИА Новости10:06
Болгария заблокировала перевод 890 тыс. долларов посольству России
Взгляд.ру08:29
В Болгарии заблокировали перевод в посольство РФ на сумму $890 тыс
ТАСС08:20
Минфин Болгарии заблокировал $890 тыс. на счетах посольства России
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