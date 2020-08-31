Минфин Британии из-за пандемии может рекордно повысить налоги
Министерство финансов Великобритании думает о повышении налогов из-за пандемии коронавируса, сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, таким образом власти хотят компенсировать потери, к которым привели последствия пандемии и падение экономики.В источнике
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Британское правительство планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов
Газета.Ruвчера в 08:54