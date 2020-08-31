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Деловое.ТВ

Минфин Британии из-за пандемии может рекордно повысить налоги

Министерство финансов Великобритании думает о повышении налогов из-за пандемии коронавируса, сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, таким образом власти хотят компенсировать потери, к которым привели последствия пандемии и падение экономики.В источнике
С чего всё началось
Министерство финансов Великобритании рассматривает вариант крупнейшего за несколько десятилетий повышения налогов, пишет
 газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
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