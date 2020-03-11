Экономика

РБКРБКМинфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.
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Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК04:44

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Газета.Ru03:50

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Министр финансов Эстонии заявил об экономическом кризисе в стране

Говорит Москва02:53

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru02:46

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС03:02

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
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Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
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В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья

Эксперты Роскачества рассказали о пользе, которую приносит здоровью употребление итальянской пасты.
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Voyager-2 потеряет связь с Землей на 11 месяцев

Космический аппарат Voyager-2 11 месяцев не сможет получать команды с Земли из-за ремонта системы связи, 6 марта сообщает The New York Times.
Красная весна 08 марта в 03:11
Шоу-бизнес

39-летняя Дженна Деван стала мамой во второй раз

Бывшая жена Ченнинга Татума родила второго ребенка. Поделилась этим Дженна Деван спустя несколько дней.
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Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

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Saudi Aramco увеличит добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки

После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 03:30
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Политика

Путин рассказал об актуальности своей мюнхенской речи 2007 года

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС рассказал, что мюнхенская речь, произнесенная им в 2007 году и вызвавшая тогда резко негативную реакцию политиков, сегодня актуальна и воспроизводится другими странами.
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Шоу-бизнес

Тимати показал фанатам руки без татуировок

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Футбол

Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях

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АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

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Гузеева обнаружила бывшую возлюбленную героя и отменила итоги шоу

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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
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Коронавирус может стать хроническим заболеванием

Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Известия вчера в 18:38
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Россиян предупредили об опасности мытья рук

Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью.
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Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

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Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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В Якутске нашли контейнер с сотней собак и кошек с перерезанным горлом

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К Алексею Навальному пришли судебные приставы

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в Twitter сообщил о том, что к нему домой пришли судебные приставы.
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