Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать382

Подробнее о событии

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru02:46

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК04:44

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС03:02

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

РИА Новости02:52

Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

BaltNews.ee07:27

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Энергетика

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
Газета.Ru 14:36
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Российских туристов перестали пускать в Италию

Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Взгляд.ру 14:52
Культура

Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие

Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.
Gazeta.SPb 08:37
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Политика

ЦИК представил логотип и слоган голосования по Конституции

Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции.
Коммерсантъ 07:29
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Коммерсантъ 08:41
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru 14:23
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Москва, 11 марта 2020, 21:47 — REGNUM В Кремле внимательно следят за развитием ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 14:47
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM 13:45
Футбол

«Сочи» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ

Газета.Ru 14:38
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей вчера в 06:49
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Путешествия

В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Аргументы недели 14:57
Футбол

РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Вести.Ru 13:30
Гаджеты

Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.
Мой Брянск 11:13
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Экономика

Предсказатель кризиса 2008 года предупредил о катастрофе

Предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предупредил о новой экономической катастрофе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Independent.
Рамблер 11:47
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Общество

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
РБК 12:18
Здоровье

Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Плюс один +1 вчера в 12:01
Хоккей

«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ

В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
RT на русском 14:17
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Piter.tv 06:24
Общество

Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости 13:39
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Lenta.ru 11:43
Шоу-бизнес

Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав

Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
NewInform 14:13
Здоровье

Дочки невозврата: почему в Азербайджане рождается всё меньше девочек

"Дочка толкалась внутри" 30-летняя Латифа приехала в Баку, чтобы сделать в местной клинике третий в жизни аборт.
Известия вчера в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное