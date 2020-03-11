Экономика
РБКМинфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.
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Политика
Госдума одобрила поправки в Конституцию России
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в Конституцию России.
Политика
Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
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Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Армия и оружие
Новый командующий иранскими cилами «Аль-Кудс» посетил Сирию
Алеппо, Сирия, 11 марта 2020, 14:19 — REGNUM Новый командующий иранскими силами «Аль-Кудс» бригадный генерал Эсмаил Гаани посетил Сирийскую Арабскую Республику, город Алеппо.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Здоровье
На Украине введен карантин на территории всей страны
Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны из-за эпидемии коронавируса.
Политика
От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Музыка
Группа «Время и Стекло» объявила о распаде
Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
Общество
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Предположительно, животных убили браконьеры — это настолько редкий вид, что известно лишь об одном оставшемся в живых белом жирафе, это самец.
Общество
Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом
Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
Экономика
Названы товары, которые подорожают из-за падения рубля
Из-за снижения курса рубля зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать на 10-35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны — максимум на 10%, считают эксперты.
Футбол
Sport24: глава селекционного отдела ЦСКА Дюков покидает пост
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Футбол
Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом
«Ганновер» в своем Twitter сообщил, что у защитника команды Тимо Хюберса диагностирован коронавирус.
Экономика
Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Происшествия
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Авто
В России Skoda отзывает почти 6 тыс. автомобилей Skoda Superb
Чешская компания Skoda отзывает в России 5742 автомобиля Skoda Superb II.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова снова доверила свой имидж домработнице
Анастасия Волочкова опубликовала фото своей новой прически и уточнила, что ее авторство принадлежит не стилистам и парикмахерам, а домработнице Лоле, которая живет в особняке Анастасии.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Кино
Спин-офф «Человека-паука» от Sony обзавелся сценаристом
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.