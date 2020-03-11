Экономика
РБКМинфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.
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Политика
РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Футбол
РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы
Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
Чемпионат Италии официально приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за коронавируса. Серия А официально приостанавливается.
Политика
ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила в среду логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля.
Общество
Конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса
Всего из-за усугубления ситуации с коронавирусом в городе отменили около 50 крупных встреч, конференций и выставок.
Экономика
Глава ЕЦБ предупредила о мощном экономическом шоке
Сегодня, 11 марта 2020 года, председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что Европа столкнётся с мощным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Наука
Физики создали пятиметровую микроволновую квантовую линию связи
Швейцарские физики разработали микроволновую квантовую линию, длина которой составляет пять метров.
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим
Коронавирус может стать хроническим из активной формы заболевания. О данной гипотезе сообщили российские ученые "Известиям".
Общество
Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Общество
В Минкомсвязи не хотят компенсировать «доступный интернет»
Операторы хотят компенсировать «доступный интернет» Как сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, позиция регулятора – не выплачивать компенсации операторам за предоставление бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам.
Происшествия
Вернувшихся из Италии и Кореи жителей Калмыкии проверят на коронавирус
По информации ведомства, во вторник у двух жителей Калмыкии, которые ранее прибыли из Италии и Кореи, были обнаружены признаки коронавирусной инфекции, результаты предварительного анализа оказались положительными, но повторный оказался отрицательным.
Происшествия
Спустя месяц в Махачкале найден телефон одного из трех пропавших дербентцев
Матери одного из трех пропавших жителей Дербента – Ниллана Алиева, сообщили о том, что рядом с Республиканским кожно-венерологическим диспансер по проспекту Акушинского, найден телефон её сына.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Здоровье
Второй человек в мире излечился от ВИЧ
Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Финансы
Банк Англии экстренно снизил базовую ставку до 0,25%
Сегодня, 11 марта 2020 года, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии на экстренном заседании единогласно принял решение снизить базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта, до 0,25% годовых.
Общество
Минтруд назвал дату начала автоматического оформления маткапитала
В министерстве рассказали, что, если информации о ребенке нет в реестре ЗАГС или если родитель не зарегистрирован на портале Госуслуги, личное заявление на оформление маткапитала можно будет подать через портал, в отделениях ПФР и в МФЦ.
Футбол
Sport24: глава селекционного отдела ЦСКА Дюков покидает пост
Общество
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса
Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса.