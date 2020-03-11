Экономика

РБКРБКМинфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.
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Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

BaltNews.ee07:27

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК04:44

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

РИА Новости02:52

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru02:46

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС03:02

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53
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Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
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США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
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В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
РБК 05:03
Политика

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Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Политика Сегодня вчера в 09:07
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
РИА Новости 06:50
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Футбол

Чемпионат Италии официально приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за коронавируса. Серия А официально приостанавливается.
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ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила в среду логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля.
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Конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Всего из-за усугубления ситуации с коронавирусом в городе отменили около 50 крупных встреч, конференций и выставок.
Популярная механика 06:56
Экономика

Глава ЕЦБ предупредила о мощном экономическом шоке

Сегодня, 11 марта 2020 года, председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что Европа столкнётся с мощным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.
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Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
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Билли Айлиш разделась, чтобы высказаться против бодишейминга

РБК 07:14
Наука

Физики создали пятиметровую микроволновую квантовую линию связи

Швейцарские физики разработали микроволновую квантовую линию, длина которой составляет пять метров.
МедиаПоток вчера в 04:42
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Коронавирус может стать хроническим

Коронавирус может стать хроническим из активной формы заболевания. О данной гипотезе сообщили российские ученые "Известиям".
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Общество

Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Газета.Ru 05:00
Общество

В Минкомсвязи не хотят компенсировать «доступный интернет»

Операторы хотят компенсировать «доступный интернет» Как сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, позиция регулятора – не выплачивать компенсации операторам за предоставление бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам.
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Вернувшихся из Италии и Кореи жителей Калмыкии проверят на коронавирус

По информации ведомства, во вторник у двух жителей Калмыкии, которые ранее прибыли из Италии и Кореи, были обнаружены признаки коронавирусной инфекции, результаты предварительного анализа оказались положительными, но повторный оказался отрицательным.
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Происшествия

Спустя месяц в Махачкале найден телефон одного из трех пропавших дербентцев

Матери одного из трех пропавших жителей Дербента – Ниллана Алиева, сообщили о том, что рядом с Республиканским кожно-венерологическим диспансер по проспекту Акушинского, найден телефон её сына.
Черновик 05:26
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
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Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе

News.ru вчера в 18:55
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Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Плюс один +1 вчера в 12:01
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Банк Англии экстренно снизил базовую ставку до 0,25%

Сегодня, 11 марта 2020 года, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии на экстренном заседании единогласно принял решение снизить базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта, до 0,25% годовых.
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Минтруд назвал дату начала автоматического оформления маткапитала

В министерстве рассказали, что, если информации о ребенке нет в реестре ЗАГС или если родитель не зарегистрирован на портале Госуслуги, личное заявление на оформление маткапитала можно будет подать через портал, в отделениях ПФР и в МФЦ.
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Футбол

Sport24: глава селекционного отдела ЦСКА Дюков покидает пост

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Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса

Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса.
Российская газета 06:24
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