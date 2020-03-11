Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

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