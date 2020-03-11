Экономика

РБКРБКМинфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.
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Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

BaltNews.ee07:27

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК04:44

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

РИА Новости02:52

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС03:02
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Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса

Решение о снижении ставки на 50 б.п. — с 0,75 до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Терешкова объяснила предложение о президентских сроках

Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о внесении поправки о президентских сроках продиктовано просьбой «простых людей».
Lenta.ru 07:55
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями.
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В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
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Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
Экономика

Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.
Аргументы недели 07:06
Происшествия

Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым

Как сообщало ИА REGNUM, Уметбаев и ещё четверо экс-сотрудников полиции обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Группа «Время и стекло» заявила о распаде

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Совфед одобрил закон о гражданстве для украинцев без экзамена

Гражданам Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком и постоянно проживают на территории России, не нужно будет проходить собеседование для признания носителем языка.
РБК 07:45
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Закусывать алкоголь запрещено некоторыми продуктами

Больше всего опасно сочетать спиртное и мандарины пишет «Медик Форум».
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Политика

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
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Армия и оружие

Польша: Су-57 не относится к пятому поколению

В материале эксперты отметили, что Су-57 является компромиссом между маневренностью и малозаметностью.
ГЛАС.RU 07:56
Экономика

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС 05:47
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Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
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Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
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Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

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Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
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Футбол

РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы

Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
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Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
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Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
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Происшествия

В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы

Известия вчера в 15:23
Политика

Медведчук рассказал, как убедить Украину выполнить минские соглашения

Помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы очень полезной, чтобы убедить своих коллег на Украине реализовать минские соглашения в полной мере, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
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Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
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Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи

Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
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