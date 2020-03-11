Экономика
РБКМинфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Финансы
Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса
Решение о снижении ставки на 50 б.п. — с 0,75 до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Терешкова объяснила предложение о президентских сроках
Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о внесении поправки о президентских сроках продиктовано просьбой «простых людей».
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России
В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
Общество
В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине
Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Экономика
Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.
Происшествия
Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым
Как сообщало ИА REGNUM, Уметбаев и ещё четверо экс-сотрудников полиции обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Политика
Совфед одобрил закон о гражданстве для украинцев без экзамена
Гражданам Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком и постоянно проживают на территории России, не нужно будет проходить собеседование для признания носителем языка.
Здоровье
Закусывать алкоголь запрещено некоторыми продуктами
Больше всего опасно сочетать спиртное и мандарины пишет «Медик Форум».
Политика
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Армия и оружие
Польша: Су-57 не относится к пятому поколению
В материале эксперты отметили, что Су-57 является компромиссом между маневренностью и малозаметностью.
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Кино
Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм»
Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
Футбол
РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы
Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Финансы
Определен предел роста курсов доллара и евро
Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Происшествия
В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы
Политика
Медведчук рассказал, как убедить Украину выполнить минские соглашения
Помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы очень полезной, чтобы убедить своих коллег на Украине реализовать минские соглашения в полной мере, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи
Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.