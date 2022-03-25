ИнтерфаксМинфин ФРГ рекомендовал компаниям не принимать условие об оплате газа РФ в рубляхВыполнение условий Владимира Путина будет способствовать «укреплению российской валюты, а значит, и позиций Кремля», заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.Пятый канал23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.RT на русскомПозже премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Европа не станет оплачивать газ в рублях.Газета.RuПутин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.Finam.RuЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваЦентральная Служба НовостейРусская ПланетаКомсомольская правдаНТВВаши новостиЦарьградPravda.RuПятый каналNeva.TodayLife.ruАпралОбщественная служба новостейГазета.RuРамблерИзвестияИА Красная ВеснаREGNUMRT на русскомПодробнее о событииМинфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться российскими рублями за газГазета.Ruвчера в 15:25Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться за газ российскими рублямиТАССвчера в 11:47Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить за российский газ в рубляхВедомостивчера в 12:06Глава Минфина Германии Линднер выступил против отказа от газовых контрактов с РоссиейРИА Новостивчера в 12:58Минфин Германии настаивает на отказе идти навстречу РоссииURA.Ruвчера в 12:24Минфин Германии посоветовал следовать заключенным контрактам на российский газLenta.ruвчера в 11:46Глава Минфина ФРГ Линднер рекомендовал компаниям не платить за российский газ рублямиRT на русскомвчера в 11:34Показать ещёОценить3KПоделиться