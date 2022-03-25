Будьте в Плюсе

Минфин ФРГ рекомендовал компаниям не принимать условие об оплате газа РФ в рублях

Выполнение условий Владимира Путина будет способствовать «укреплению российской валюты, а значит, и позиций Кремля», заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Пятый канал
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
RT на русском
Позже премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Европа не станет оплачивать газ в рублях.
Газета.Ru
Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться российскими рублями за газ
Газета.Ruвчера в 15:25
Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться за газ российскими рублями
ТАССвчера в 11:47
Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить за российский газ в рублях
Ведомостивчера в 12:06
Глава Минфина Германии Линднер выступил против отказа от газовых контрактов с Россией
РИА Новостивчера в 12:58
Минфин Германии настаивает на отказе идти навстречу России
URA.Ruвчера в 12:24
Минфин Германии посоветовал следовать заключенным контрактам на российский газ
Lenta.ruвчера в 11:46
Глава Минфина ФРГ Линднер рекомендовал компаниям не платить за российский газ рублями
RT на русскомвчера в 11:34

Интересное

«Ухожу с проекта». Крид покинул студию шоу «Голос. Дети» после одного из выступлений

Уже после выступления Анисия решила пошутить и сказала: «Я очень уважаю всех вас, особенно тех, кто ко мне повернулся».
53 новости17:12

Эксперт Михаил Зельцер: в среднесрочной перспективе ожидается продвижение к 90 за доллар

Зельцер заявил, что сейчас рубль уходит под планку 100 за доллар и 110 по евро, потому что «эмоции стихают».
Lenta.ru18:10

Польский генерал Скшипчак заявил о притязаниях Варшавы на Калининград

Польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда в эфире местного телеканала Super Express.
RT на русском17:24

Генерал-полковник Рудской: в ходе спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 ранены

В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новостивчера в 09:31

«Ведут себя как бандиты»: Пригожин рассказал, почему Фадеев уволил своих подопечных

Проект расскажет и о Фадееве, который в 2019 году расторг контракты сразу со всеми артистами MALFA.
Радио Комсомольская правдавчера в 16:01

Болгарский генерал Шивиков: Зеленский скоро объявит о капитуляции Украины перед Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны, заявил в эфире Болгарского национального радио генерал Димитар Шивиков.
РИА Новости18:39

Концерн Stellantis представил мотор 3.0 Hurricane мощностью более 500 сил

Концерн Stellantis в следующем году начнёт оснащать свои самые мощные автомобили новейшим двигателем — трёхлитровой рядной «шестёркой» с двойным турбонаддувом под названием Hurricane.
Журнал Авто.рувчера в 07:04

Макрон заявил, что газовые контракты с Россией должны оплачиваться в евро

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Россия потребовала перевода газовых контрактов в рубли из-за желания обойти санкции.
Коммерсантъвчера в 16:53

Байден допустил, что военные США побывают на Украине

Президент США Джо Байден во время выступления перед американскими военными в Польше в пятницу допустил, что они могут побывать на Украине и увидеть происходящее в стране своими глазами.
ТАССвчера в 16:46