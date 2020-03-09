Экономика

ТАССТАССМинфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом

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Европейские страны нуждаются в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса. Об этом заявил в понедельник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
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Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом

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