Экономика
ТАССМинфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом
Европейские страны нуждаются в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса. Об этом заявил в понедельник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
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Во Франции заявили о необходимости менять принципы экономики на фоне коронавируса
Экономика сегодня05:09
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Общество
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В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.
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В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
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Сегодня «Салават Юлаев» и «Авангард» проведут пятую игру 1/4 финала Восточной конференции КХЛ.
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Общество
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Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что в стране освободят 70 тысяч заключённых, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19 в местах лишения свободы.
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Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.