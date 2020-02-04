Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку регионального минфина.
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Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.
РБКвчера в 16:00

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Власти Хакасии прокомментировали ситуацию с нехваткой денег в бюджете

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Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

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Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

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