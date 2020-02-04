Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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с чего всё началось

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.
РБКвчера в 16:00

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Бюджетный коллапс Хакасии

Пульс Хакасии01:08

В Хакасии не хватает денег на школы и детские сады

Эхо Москвы01:29

РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём

Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08

Ситуацию с бюджетом Хакасии назвали критической

Шанс (г. Абакан)вчера в 23:17

В Минфине Хакасии сообщили о нехватке денег на школы и детсады

Московский Комсомолецвчера в 17:57

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

Коммерсантъвчера в 17:29

Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

РБКвчера в 16:00
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Общество

Госдума намерена ужесточить штрафы шумным соседям

Авторы документа предлагают также штрафы за систематическое (более двух раз в месяц) нарушение тишины.
Общественное мнение вчера в 07:30
Политика

СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.
REGNUM вчера в 21:44
Происшествия

Суд ждет экс-главу УФНС по Туве и ее мужа за хищение 30 млн рублей

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые похитили 30 миллионов рублей ООО "Восток", которые предназначались для перечисления в федеральный бюджет.
РИА Новости 01:28
Здоровье

Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
Известия вчера в 23:27
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью

Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Московский Комсомолец 01:54
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости вчера в 12:59
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Спорт

Клебо сломался перед любимой гонкой. Но Большунову не нужны поддавки

Шведская погода мешает Александру Большунову бороться за Кубок мира Большунов опережает Клебо на 235 очков в общем зачете.
Спорт день за днем вчера в 09:29
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе

Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
Коммерсантъ вчера в 13:47
Общество

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 03:00
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Авто

Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos

Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
За рулем Кубань вчера в 10:21
Армия и оружие

Госиспытания танка «Армата» планируют завершить в 2020 году

Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
РИА Новости 01:06
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Футбол

У Месси произошёл конфликт с Пике на тренировке «Барселоны»

Чемпионат вчера в 12:29
Общество

Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

РИА Новости вчера в 22:20
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
Происшествия

Первая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в Гонконге

Первый летальный исход от нового типа коронавируса зарегистрирован в Гонконге, сообщил телеканал TVB.
Интерфакс вчера в 22:49
Энергетика

«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
РБК вчера в 09:23
Финансы

Курс доллара впервые с декабря превысил 64 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос в понедельник, 3 февраля, до отметки в 64,06 рубля — на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов.
Известия вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали во Франции

Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
7Дней.ру вчера в 06:00
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru 02 февраля в 23:01
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:32
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