Экономика
КоммерсантъВ Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи. Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Читать в источнике
Оценить228
с чего всё началось
Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: Хакасия - один из беднейших регионов страны, и Коновалов ни при чём
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 23:08
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Общество
Госдума намерена ужесточить штрафы шумным соседям
Авторы документа предлагают также штрафы за систематическое (более двух раз в месяц) нарушение тишины.
Политика
СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове
Президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.
Происшествия
Суд ждет экс-главу УФНС по Туве и ее мужа за хищение 30 млн рублей
По версии следствия, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые похитили 30 миллионов рублей ООО "Восток", которые предназначались для перечисления в федеральный бюджет.
Здоровье
Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья
Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
Общество
Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью
Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Спорт
Клебо сломался перед любимой гонкой. Но Большунову не нужны поддавки
Шведская погода мешает Александру Большунову бороться за Кубок мира Большунов опережает Клебо на 235 очков в общем зачете.
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
Общество
МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах
В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
Армия и оружие
Госиспытания танка «Армата» планируют завершить в 2020 году
Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Футбол
У Месси произошёл конфликт с Пике на тренировке «Барселоны»
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Происшествия
Первая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в Гонконге
Первый летальный исход от нового типа коронавируса зарегистрирован в Гонконге, сообщил телеканал TVB.
Энергетика
«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
Финансы
Курс доллара впервые с декабря превысил 64 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос в понедельник, 3 февраля, до отметки в 64,06 рубля — на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов.
Шоу-бизнес
Григория Лепса прооперировали во Франции
Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.