Экономика
Российская газетаМинфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз озвучил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.
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Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
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Характеристики флагмана Huawei Mate 30 Pro раскрыты до анонса
3DNews вчера в 07:50
Футбол
Дзюба подарил футболку юному калининградцу после матча с Казахстаном
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после матча с командой Казахстана подарил футболку юному воспитаннику одной из детских футбольных школ Калининграда.
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Политика
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Армия и оружие
В США не согласились с выводами ООН о военных преступлениях в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отверг выводы комиссии ООН о том, что авиаудары руководимой Вашингтоном коалиции, которые привели к гибели мирных жителей, могут являться военным преступлением.
Известия 14:37
Армия и оружие
Рябков заявил об отсутствии в России испытаний запрещенных ДРСМД ракет
Россия не проводила испытаний запрещенных ракет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 07:14
Экономика
Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости 09:47
Космос
В созвездии Льва найдена планета с водяным паром в атмосфере
Независимая газета 06:15
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Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Gazeta.SPb 08:52
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
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Космос
Открытие первой межзвездной кометы признали официально
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Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Происшествия
Следователи назвали пролитый кофе причиной экстренной посадки самолета
Самолет A330 авиакомпании Condor, выполнявший рейс из немецкого Франкфурта в Канкун, совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
РБК 14:41
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
Здоровье
Минздрав: Россияне стали меньше пить
Салагай подчеркнул, что это не мало, но и «не 18 литров, как было раньше», пишет «ФедералПресс».
Национальная служба новостей вчера в 10:14
Общество
Похолодание придет в Московский регион в выходные
Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни.
ТАСС вчера в 02:12
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Космос
Ракету «Союз» для коммерческих запусков сделают дешевле
Российская газета 13:41
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию
36-летняя певица Сати Казанова заявила о желании переехать на родину мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
WMJ.ru 11:20
Общество
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
Lenta.ru 12:18
Происшествия
Мальчика, пытавшегося спасти деда из пожара, наградили посмертно
Глава СКР Александр Бастрыкин посмертно наградил 6-летнего мальчика, пытавшегося спасти из огня своего дедушку в Карелии.
РЕН ТВ 12:22
Футбол
Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.
Советский спорт 11:52
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26