Экономика
Российская газетаМинфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз озвучил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Армия и оружие
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru 20:37
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском 22:17
Политика
Суд ЕС ограничил «Газпрому» доступ к газопроводу Opal
Польша оспорила в суде ЕС расширение доступа "Газпрома" к Opal Газопровод Opal является продолжением Nord Stream на территории Германии и проходит вдоль западной границы Польши.
Право.ру 10 сентября в 07:30
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт вчера в 22:59
Культура
Актеру Петру Мамонову провели операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов 12 сентября успешно перенес операцию на сердце. Об этом РБК сообщила жена артиста Ольга Мамонова.
РБК 08:42
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении РФ
Европейский союз продлил индивидуальные санкции против Российской Федерации. Они будут действовать до 15 марта 2020 года.
News.ru 07:32
Кино
По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service вчера в 12:39
Наука
Минобороны открыло еще один остров на Земле Франца-Иосифа
Министерство обороны сообщило, что в ходе экспедиции Северного флота 10 сентября был обнаружен новый остров на Земле Франца-Иосифа.
Московский Комсомолец 15:38
Футбол
Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему клуб решил подать заявление на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал обезьяной форварда красно-белых Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».
Чемпионат 17:41
Политика
Захарова обвинила Болтона во вранье на тему разногласий с Трампом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытался обвинить Россию в распространении дезинформации, но сам скрывал от общественности свои разногласия с американским лидером.
РЕН ТВ вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Григорий Лепс снова начал пить алкоголь после года воздержания
Музыканта Григория Лепса заподозрили в употреблении алкоголя после года отказа от спиртного.
Дни24 вчера в 04:24
Общество
Овны расширят круг общения, а Львам стоит обдумать планы
Первоисточник публикует гороскоп на 13 сентября. ♈️ Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Первоисточник Сыктывкар 13:00
Здоровье
Карантин по АЧС отменяют в Приамурье
В Амурской области снимают карантин, действовавший из-за распространения вируса африканской сумы свиней.
EastRussia 21:30
Здоровье
В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение
Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.
Ридус вчера в 11:58
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° 11:13
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Авто
Volkswagen выпустит еще один очень маленький кроссовер
Volkswagen выпустит еще один компактный кроссовер, который окажется в самом начале линейки SUV немецкой марки.
AutoNews 06:08
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru 22:13
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете
В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.
МР7.ру 13:54
Футбол
Зенитовский комплекс: питерский клуб примет трудного соперника из Тулы
Капитан сборной России с большой теплотой относится к тульскому клубу.
Известия 17:01
Гаджеты
В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов
Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.
Dgl.ru вчера в 08:00
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК 22:20
Политика
Новые депутаты Читы получили удостоверения и букеты красных роз
Тридцать избранных депутатов Читы 13 сентября получили временные удостоверения депутатов думы седьмого созыва и букеты красных роз на первом собрании после выборов.
Чита.Ру 22:16
Общество
Пятница 13-е: стоит ли опасаться черного дня в календаре
В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-ого Адам и Ева отведали запретный плод, в тот же день Каин убил своего брата Авеля.
ИА Городские вести. Волгоград 22:50