Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз озвучил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.

Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

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