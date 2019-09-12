Экономика
Российская газетаМинфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз озвучил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.
Газета.Ru 09:16
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Футбол
Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс вчера в 12:44
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Происшествия
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ТАСС 09:55
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Общество
Погода в Москве побила температурный рекорд 1955 года
Погода в Москве в четверг, 12 сентября, побила температурный рекорд 1955 года — температура воздуха в столице составила +25,6 градуса.
Известия 09:55
Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 01:18
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.
Известия вчера в 21:07
Гаджеты
Samsung запустил конкурента Steam Link в лице сервиса PlayGalaxy Link
Для игры на смартфоне в игры, установленные на компьютере, нужно установить приложение PlayGalaxy Link для Windows 10, а к смартфону подключить совместимый игровой контролер.
Astera 04:23
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Интернет
Mail.ru Group запустила новый мессенджер для компаний
Как отметили в Mail.Ru Group, сейчас большинство мессенджеров созданы для личных переписок, но компании вынуждены их использовать как рабочий инструмент.
Astera 05:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Гаджеты
Бренд Honor стал лидером на рынке смартфонов России
По словам президент Honor Чжао Мин, таких высоких показателей в РФ удалось достичь благодаря высокому качеству и привлекательной цене.
Astera 05:12
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Политика
Трамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае он будет одновременно занимать обе должности.
Вести ФМ 00:28
Политика
Россия запрашивала Интерпол о нахождении Смоленкова в США
Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.
ТАСС 09:55
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика
Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов
Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,2 млрд
На 30 августа международные резервы страны составляли $530,5 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $2,2 млрд, или на 0,4%.
REGNUM 09:17
Авто
General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей
Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы.
Российская газета вчера в 11:13