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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга

Минфин России сообщил, что Белоруссия не направляла запрос о рефинансировании долга. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.В источнике
Александр Лукашенко
Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит, сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля.
С чего всё началось
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит БЕЛТА
 его слова.
RT на русскомвчера в 07:52
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Телеканал 360°

Россия может простить Белоруссии миллиардный долг. Экономической выгоды мало, но «чисто по понятиям» — все верно

Телеканал 360°18:28
Московский Комсомолец

Лукашенко договорился с Путиным рефинансировать долг на $1 млрд

Московский Комсомолец19:42
Интерфакс

Лукашенко сообщил о переговорах с РФ по рефинансированию $1 млрд долга

Интерфаксвчера в 08:03
РИА Новости

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга

РИА Новостивчера в 08:14
ТАСС

В Минфине РФ сообщили, что Белоруссия пока не обращалась по поводу рефинансирования долга

ТАССвчера в 09:33
RT на русском

Россия и Белоруссия обсудят рефинансирование $1 млрд долга

RT на русскомвчера в 07:52
РБК

Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд

РБКвчера в 07:46

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