Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга
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Минфин России сообщил, что Белоруссия не направляла запрос о рефинансировании долга. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит БЕЛТА
его слова.
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