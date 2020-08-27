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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга

Минфин России сообщил, что Белоруссия не направляла запрос о рефинансировании долга. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит БЕЛТА
 его слова.
RT на русскомвчера в 07:52
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Телеканал 360°

Россия может простить Белоруссии миллиардный долг. Экономической выгоды мало, но «чисто по понятиям» — все верно

Телеканал 360°18:28
Интерфакс

Лукашенко сообщил о переговорах с РФ по рефинансированию $1 млрд долга

Интерфаксвчера в 08:03
ТАСС

В Минфине РФ сообщили, что Белоруссия пока не обращалась по поводу рефинансирования долга

ТАССвчера в 09:33
РИА Новости

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга

РИА Новостивчера в 08:14
Московский Комсомолец

Лукашенко договорился с Путиным рефинансировать долг на $1 млрд

Московский Комсомолец19:42
RT на русском

Россия и Белоруссия обсудят рефинансирование $1 млрд долга

RT на русскомвчера в 07:52
РБК

Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд

РБКвчера в 07:46

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру25 августа в 16:30
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Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live24вчера в 05:50
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Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь», есть тяжелораненые и похищенные люди.
BFM.ruвчера в 13:32
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Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
ТАСС01:14
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