Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга

Минфин России сообщил, что Белоруссия не направляла запрос о рефинансировании долга. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.В источнике
Александр Лукашенко
Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит, сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля.
С чего всё началось
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит БЕЛТА
 его слова.
RT на русскомвчера в 07:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россия может простить Белоруссии миллиардный долг. Экономической выгоды мало, но «чисто по понятиям» — все верно

Телеканал 360°18:28
Московский Комсомолец

Лукашенко договорился с Путиным рефинансировать долг на $1 млрд

Московский Комсомолец19:42
RT на русском

Россия и Белоруссия обсудят рефинансирование $1 млрд долга

RT на русскомвчера в 07:52
РИА Новости

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга

РИА Новостивчера в 08:14
Интерфакс

Лукашенко сообщил о переговорах с РФ по рефинансированию $1 млрд долга

Интерфаксвчера в 08:03
ТАСС

В Минфине РФ сообщили, что Белоруссия пока не обращалась по поводу рефинансирования долга

ТАССвчера в 09:33
РБК

Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд

РБКвчера в 07:46

Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg.
Pravda.Ru26 августа в 13:52
422

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
487

Бесплатные горячие обеды ждут в школах младшеклассников с 1 сентября

«С 1 сентября 2020 года все обучающиеся 1-4 классов во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Новосибирской области будут обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием», – объявил Сергей Федорчук.
Сибкрай.ru22:41

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
33

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русскомвчера в 07:35
68

Эксперт рассказал, из-за чего смартфон быстро разряжается

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, из-за чего наши смартфоны могут быстро разряжаться, и дал несколько советов, как выяснить, почему телефон иногда приходится ставить на зарядку слишком часто.
Комсомольская правда23:18
11

Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км

В госкорпорации «Ростех» заявили, что одна ракета нового комплекса «Гермес» способна уничтожить любую бронетехнику, сконструированную на Западе, с вероятностью почти 100%, это уже было подтверждено испытаниями.
Live24вчера в 04:32
29