Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга
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Минфин России сообщил, что Белоруссия не направляла запрос о рефинансировании долга. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.В источнике
Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит, сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля.
С чего всё началось
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит БЕЛТА
его слова.
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