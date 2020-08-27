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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга

Минфин России сообщил, что Белоруссия не направляла запрос о рефинансировании долга. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.В источнике
Александр Лукашенко
Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит, сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля.
С чего всё началось
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит БЕЛТА
 его слова.
RT на русскомвчера в 07:52
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Лукашенко договорился с Путиным рефинансировать долг на $1 млрд

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