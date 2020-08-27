Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга

Минфин России сообщил, что Белоруссия не направляла запрос о рефинансировании долга. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.