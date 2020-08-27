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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга

Минфин России сообщил, что Белоруссия не направляла запрос о рефинансировании долга. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.В источнике
С чего всё началось
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит БЕЛТА
 его слова.
RT на русскомвчера в 07:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россия может простить Белоруссии миллиардный долг. Экономической выгоды мало, но «чисто по понятиям» — все верно

Телеканал 360°18:28
Московский Комсомолец

Лукашенко договорился с Путиным рефинансировать долг на $1 млрд

Московский Комсомолец19:42
РБК

Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд

РБКвчера в 07:46
РИА Новости

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга

РИА Новостивчера в 08:14
Интерфакс

Лукашенко сообщил о переговорах с РФ по рефинансированию $1 млрд долга

Интерфаксвчера в 08:03
RT на русском

Россия и Белоруссия обсудят рефинансирование $1 млрд долга

RT на русскомвчера в 07:52
ТАСС

В Минфине РФ сообщили, что Белоруссия пока не обращалась по поводу рефинансирования долга

ТАССвчера в 09:33

МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим введение США санкций против российских НИИ, особенно возмутителен факт, что под ограничительные меры попали ученые и специалисты, работавшие над разработкой российской вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
РИА Новости06:26

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости26 августа в 05:27
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Футболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть клуб

Журналист Хорди Бланко посредством своего «Твиттера» заявил, что для футболистов «Барселоны» не стало неожиданностью решение аргентинского нападающего Лионеля Месси покинуть команду.
Евро-футбол.ру26 августа в 01:29
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