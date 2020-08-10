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Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Внешнеэкономические связи

Кипр принял предложение Москвы повысить до 15% налог на капитал из России

Внешнеэкономические связи06:21
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАССвчера в 08:58
BFM.ru

Кипр согласился на условия России и увеличил налог на дивиденды и проценты до 15%

BFM.ruвчера в 10:17
Секрет фирмы

Кипр согласился поднять налог на капитал из России. Это даст бюджету до 150 млрд рублей в год

Секрет фирмывчера в 09:47
Компания

Кипр согласился повысить налоги на капитал из России

Компаниявчера в 09:33
Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъвчера в 15:54
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвывчера в 11:27

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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ФСБ задержала готовящегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», — указано в сообщении.
Ведомости07:28
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Американские космические силы смогут вести наступательные операции

Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
РИА Новости05:53

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa06:22
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