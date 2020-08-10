Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
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Кипр согласился увеличить ставки налога на доходы из России до 15% в отношении дивидендов и процентов, сообщил Минфин РФ. Новая ставка будет применяться с 2021 года, изменения будут закреплены в Соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН) с этой юрисдикцией.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
российский Минфин, в переговорах приняли участие зампред правительства Алексей Оверчук и статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов.
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