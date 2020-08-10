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Российская газета
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Кипр согласился увеличить ставки налога на доходы из России до 15% в отношении дивидендов и процентов, сообщил Минфин РФ. Новая ставка будет применяться с 2021 года, изменения будут закреплены в Соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН) с этой юрисдикцией.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 российский Минфин, в переговорах приняли участие зампред правительства Алексей Оверчук и статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Коммерсантъ15:54
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Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъ15:54
Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.ру10:27
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАСС08:58
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвы11:27
Известия

Поступления в бюджет от повышения налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей

Известия09:26
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газета08:52
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ru09:18

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
9

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известия15:45

Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ru06:57
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ru10:25
44

Российская подлодка обратила в бегство авианосец США

Китайские журналисты отмечают, что американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» получил приказ покинуть Средиземное море после выхода в акваторию российской атомной подводной лодки «Белгород», на борту которой, предположительно, находился подводный комплекс «Посейдон».
Военное дело08:27
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