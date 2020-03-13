Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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Минфин рассказал о перечислении денег коррупционеров в Пенсионный фонд

Коммерсантъ10:43

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ПРАЙМ08:20

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РИА Новости09:01

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Взгляд.ру08:35

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