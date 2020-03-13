Общество
Российская газетаМинфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Политика
Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Происшествия
В Воронеже на видео сняли жестокое обращение матери с больным малышом
В Воронеже сняли на видео, как пациентка детской больницы жестко обращается со своим 2-летним сыном.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Авто
Названы марки авто, которые подорожают из-за курса рубля
Цены увеличатся примерно на 5%. К концу года рост цен на авто у дилеров достигнет 10-15% Однако эксперты признают, что сильнее всего подорожают марки авто, которые ввозят в Россию с зарубежных производств.
Наука
Алевтина Черникова: инженеры – люди, которые меняют мир
Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 45
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось с 34 до 45, сообщили в пятницу, 13 марта, в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
В случае, если некоторые страны не воспримут опасность коронавируса и не примут необходимые меры для борьбы с заболеванием, пандемия может продлиться дольше, отметил он.
Общество
Коронавирус напугал: столичные торговые центры теряют покупателей
Столичные торговые центры в конце февраля - начала марта этого года посетило на 10-15% меньше покупателей, чем в то же время годом раньше.
Политика
Рогозин обратился к критикам поправок Терешковой
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей поправки о президентских сроках в Конституцию, подонками и обратился к ним.
Шоу-бизнес
Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина
Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Экономика
Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»
В компании Nord Stream 2 AG предусмотрены средства для реализации морского газопровода "Северный поток-2" и его последующей эксплуатации.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создания «цифрового спецназа» в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".
Политика
Коронавирус отменил весеннюю сессию ПАСЕ
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы отменена. Она должна была пройти с 20 по 24 апреля 2020 года в Страсбурге.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Политика
Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса
Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Транспорт
Россия ограничит полеты в страны Европы
Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
Автоспорт
Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако
В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.
Происшествия
Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве
Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).