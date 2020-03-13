С прошлого года в России конфискованные деньги коррупционеров направляют на выплату страховых пенсий.

Общество В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.

Единоборства Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов В Лондоне состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему боксерскому поединку между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

Политика Польша закрыла границы для иностранцев Польша закрывает границы для иностранцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий журналистам в Варшаве в пятницу.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Технологии От смертельно опасной жары пострадают более миллиарда человек По оценкам, экстремальная жара и влажность затронут районы, в которых в настоящее время проживают около 500 миллионов человек, если глобальные температуры повысятся выше доиндустриальных значений на 1,5 градуса Цельсия.

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Здоровье Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.

Культура Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее Снимали фильм на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фильм и трейлер можно уже посмотреть на официальном российском канале Apple на YouTube.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.

Общество ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy S20 появились в продаже в России С 13 марта в продаже появился новый флагманский телефон от фирмы «Samsung». В настоящее время доступны для покупки S20, S20+ и S20 Ultra.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Происшествия Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.