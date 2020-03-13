Общество
BFM.ruКонфискованные деньги коррупционеров отдали на пенсии
С прошлого года в России конфискованные деньги коррупционеров направляют на выплату страховых пенсий.
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Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Жертвой COVID-19 стала 71-летняя жительница Житомирской области. Она скончалась в пятницу, 13 марта.
Единоборства
Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов
В Лондоне состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему боксерскому поединку между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
Политика
Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта
Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Политика
Польша закрыла границы для иностранцев
Польша закрывает границы для иностранцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий журналистам в Варшаве в пятницу.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Технологии
От смертельно опасной жары пострадают более миллиарда человек
По оценкам, экстремальная жара и влажность затронут районы, в которых в настоящее время проживают около 500 миллионов человек, если глобальные температуры повысятся выше доиндустриальных значений на 1,5 градуса Цельсия.
Шоу-бизнес
Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном
На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Общество
РЖД разрешили вернуть деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) разрешила пассажирам вернуть деньги за невозвратные билеты на фоне отмены массовых мероприятий, сообщили в компании.
Авто
Chery второй раз обновила свой кроссовер Chery Tiggo 4
На местном рынке компактный кроссовер от Chery появился в конце 2017 года, но известен покупателям под названием Tiggo 5x.
Здоровье
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее
Снимали фильм на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фильм и трейлер можно уже посмотреть на официальном российском канале Apple на YouTube.
Общество
Запрет на массовые мероприятия ввели в Петербурге из-за коронавируса
Опасность распространения нового китайского коронавируса на территории Санкт-Петербурга стала причиной ввода запрета на проведение массовых мероприятий в городе.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Армия и оружие
Донбасс — сводка с фронта. 12 марта
На луганском направлении украинские боевики четыре раза за сутки нарушили «режим тишины».
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy S20 появились в продаже в России
С 13 марта в продаже появился новый флагманский телефон от фирмы «Samsung». В настоящее время доступны для покупки S20, S20+ и S20 Ultra.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.