Общество

BFM.ruBFM.ruКонфискованные деньги коррупционеров отдали на пенсии

С прошлого года в России конфискованные деньги коррупционеров направляют на выплату страховых пенсий.
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