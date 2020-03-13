Общество
Российская газетаМинфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа
Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.
Футбол
Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Общество
РЖД вернет деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса
Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля.
Общество
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Политика
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
Футбол
ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные
В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Общество
США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову.
Наука
Создан эффективный катализатор, превращающий углекислый газ в угарный
Корейские химики представили новый катализатор, который обладает невиданной до сих пор эффективностью в процессе восстановления углекислого газа до угарного.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
Врач рассказал о преимуществах электронного градусника
В интервью радио Sputnik врач поделился о том, какой градусник лучше приобрести: ртутный, инфракрасный или электронный.
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Происшествия
В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом
Ранее спасательное ведомство информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае, площадь разлива уточнялась.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ простаивают в старом ангаре
Как подчёркивается, это ангар Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа на нижегородском предприятии.
Авто
Компания УАЗ сохранила производство на прежнем уровне
Политика
Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.