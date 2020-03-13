Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

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