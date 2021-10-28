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Минфин РФ Силуанов не поддерживает увеличение пенсий работающим пенсионерам

Минфин РФ Антон Силуанов во время проведения совещания в Госдуме, отвечая на вопрос об индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам, заявил, что сейчас у правительства идет ориентир на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, так как они не имеют дополнительных источников дохода.В источнике

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