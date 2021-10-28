Минфин РФ Антон Силуанов во время проведения совещания в Госдуме, отвечая на вопрос об индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам, заявил, что сейчас у правительства идет ориентир на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, так как они не имеют дополнительных источников дохода.В источнике
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел повторно должить ему обстоятельства по делу обвиняемого в убийстве новорожденного врача-неонатолога Элины Сушкевич после публикации открытого письма Президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля.
Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя, заявил в беседе с "Российской газете" доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.
По информации издания, Белый дом менее чем за неделю до российско-американского саммита в Женеве в июне приказал Пентагону отложить готовившиеся длительное время испытания гиперзвукового оружия США, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией.