Минфин РФ Антон Силуанов во время проведения совещания в Госдуме, отвечая на вопрос об индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам, заявил, что сейчас у правительства идет ориентир на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, так как они не имеют дополнительных источников дохода.

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