с чего всё началось

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

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Экономика В группе риска оказались 38 российских банков В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".

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Экономика Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.

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Политика Путин определил полномочия Медведева в Совбезе Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.

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Шоу-бизнес Саша Зверева рассекретила четвертую беременность Экс-солистка группы "Демо" выложила у себя в инстаграме видео, на котором видно ее округлившийся животик Совсем недавно, в конце февраля, экс-солистка группы "Демо" вышла замуж в третий раз.