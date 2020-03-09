Финансы

РБКРБКМинфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок. Как уточнили в ведомстве, денежные средства на едином счете федерального бюджета и иные источники могут компенсировать сокращение заимствований ниже плановых параметров.
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Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

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