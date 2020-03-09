Финансы
РБКМинфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок. Как уточнили в ведомстве, денежные средства на едином счете федерального бюджета и иные источники могут компенсировать сокращение заимствований ниже плановых параметров.
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Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17
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Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Общество
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Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
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Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
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Еще три человека с подозрением на коронавирус проходят тесты — Минздрав
Еще три человека с подозрением на коронавирусную инфекцию проходят тесты.
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Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
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Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
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Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Происшествия
В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки
"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
Финансы
Инвесторы ждут дальнейшего снижения ставки ФРС
Глобальное распространение коронавируса вынудило Федеральную резервную систему (ФРС) США опустить 3 марта процентную ставку федерального финансирования сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%.
Кино
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
Проект станет первым телевизионным сериалом PlayStation Productions, которое является новым подразделением Sony.
Авто
Автомобили Renault смогут обновляться «по воздуху» в России
Renault станет первой компанией в России, которая реализует технологию обновления информационно-развлекательной системы автомобиля «по воздуху».
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Культура
Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием
Президент отметил незаурядный талант и замечательные вокальные данные актрисы Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летним юбилеем.
Наука
Физиками была создана локальная сеть для квантового компьютера
Армия и оружие
Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе
В понедельник Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в Идлибе начнутся в Анкаре 10 марта.
Энергетика
В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.