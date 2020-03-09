В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок. Как уточнили в ведомстве, денежные средства на едином счете федерального бюджета и иные источники могут компенсировать сокращение заимствований ниже плановых параметров.

Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Политика Опубликованы расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети» На записях слышно, что молодые люди называют терроризм «способом действия», а также обсуждают изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и планы «сварить и испытать» взрывчатку в Пензенской области.

Общество Россиянам пообещали «нормальное лето» Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.

Экономика Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Общество В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Общество Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Происшествия В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки "При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.

Финансы Инвесторы ждут дальнейшего снижения ставки ФРС Глобальное распространение коронавируса вынудило Федеральную резервную систему (ФРС) США опустить 3 марта процентную ставку федерального финансирования сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%.