с чего всё началось

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Футбол «Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Музыка Коронавирус ударил по шоу-бизнесу По прогнозам Пригожина, в связи с ограничениями, вызванными мерами по предотвращению распространения коронавируса с большой долей вероятности сорвутся концерты многих отечественных и зарубежных звезд эстрады, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

Политика Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков Путин рассказал, что рассматривается масса предложений для внесения их в Конституцию, например, отменить количество сроков, на которые президент может быть избран.

Общество Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Гаджеты Redmi показала LCD-экран со встроенным дактилоскопическим сканером Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что компания готова к выводу на рынок смартфонов, оснащённых LCD-дисплеями со встроенным сенсором отпечатков пальцев.