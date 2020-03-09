Финансы
ИнтерфаксМинфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Читать в источнике
Оценить319
с чего всё началось
В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.Интерфакс02:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Комментарии
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина
Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.
Экономика
Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Музыка
Коронавирус ударил по шоу-бизнесу
По прогнозам Пригожина, в связи с ограничениями, вызванными мерами по предотвращению распространения коронавируса с большой долей вероятности сорвутся концерты многих отечественных и зарубежных звезд эстрады, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Экономика
Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России
Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Шоу-бизнес
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина без мужа и детей
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина, проходившее в Кремле, в джинсах-бойфрендах.
Энергетика
Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен
Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Общество
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией, заявил журналистам в понедельник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Наука
Тревожность и фобии оказались характерны большинству собак
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Политика
Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков
Путин рассказал, что рассматривается масса предложений для внесения их в Конституцию, например, отменить количество сроков, на которые президент может быть избран.
Спорт
Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей
Общество
Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор
В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса
Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Игры
Фанат создал короткометражный фильм по мотивам S.T.A.L.K.E.R
Гаджеты
Redmi показала LCD-экран со встроенным дактилоскопическим сканером
Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что компания готова к выводу на рынок смартфонов, оснащённых LCD-дисплеями со встроенным сенсором отпечатков пальцев.
Происшествия
В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса»
Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.